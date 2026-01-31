Депозитите на домакинствата в търговските банки у нас нараснаха с 19,8% на годишна база до общо 107,076 млрд. лева към края на месец декември 2025 г. Това показват данните от Българската народна банка (БНБ), цитирани от БТА.Депозитите се увеличават с около 17,7 млрд. лв. през последните 12 месеца. За сравнение, към края на 2024 година обемът на депозитите на домакинствата е достигал 89,4 млрд. лева.Само в рамките на декември 2025 г. депозитите на домакинствата са нараснали с приблизително 6,2 млрд. лева, тъй като към края на номеври миналата година сумата по тях възлизаше на 100,8 млрд. лева.От началото на месец февруари тази година еврото ще стане единствената официална валута в България след присъединяването на страната към еврозоната, припомня БТА. До края на 2026 година банките и "Български пощи“ ще продължат да обменят левове в евро, а Българската народна банка ще извършва тази услуга безсрочно.В резултат на членството в еврозоната повечето търговски банки у нас премахнаха таксите за внасяне на пари в брой по сметка, тъй като левовите наличности по сметки се превалутираха автоматично в евро след Нова година.През миналата година БНБ отбеляза в своята макроикономическа прогноза, че растежът на депозитите ще се ускори главно главно в резултат на очакваното по-интензивно депозиране на свободни парични наличности в банковата система в периода преди присъединяването на България към еврозоната с цел последващо превалутиране в евро.Депозитите на нефинансовия бизнес у нас са нараснали с 10,2% на годишна база до общо 51,7 млрд. лв. към края на декември 2025 г.Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 14,5% на годишна база през декември 2025 година и в края на месеца достигат 4,698 млрд. лева.Като цяло в края на декември 2025 г. депозитите на неправителствения сектор са 163,493 млрд. лв. (72,8 процента от БВП), като годишното им увеличение е 16,4 на сто.Към 23 януари тази година общият обем на банкнотите и монетите левове в обращение възлиза на 10,1 млрд. лева, което представлява 67% изтеглено наличнопарично обращение в левове спрямо началото на 2025 година, посочиха от БНБ в края на миналата седмица. Към отчетната дата в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 5,3 млрд. евро.Бум има и на изтеглените кредити, като спрямо година по-рано увеличението при тези за жилище е с близо 30%.Кредитите за домакинствата вече са 56.139 млрд. лв. и за година те нарастват с 21.1%. В края на декември 2025 г. жилищните кредити са 32.928 млрд. лв. и се повишават на годишна база с 28.2%.Потребителските заеми възлизат на 21.348 млрд. лв. и се увеличават с 13.3% спрямо декември 2024 г. Другите кредити нарастват със 7.6% (10.6% годишно повишение през ноември 2025 г.), като достигат 533.5 млн. лева.Работодатели и самонаети обаче теглят по-малко заеми, отчита БНБ. Те намаляват със 7.9% на годишна база през декември 2025 г. и в края на месеца са 493.3 млн. лева.