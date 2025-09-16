Новини
България арестува руския собственик на кораба, който е в центъра на експлозията в Бейрут, при която загинаха 218 души
Автор: Николина Александрова 09:53Коментари (0)63
©
Руският собственик на товарен кораб, свързан с доставката на амониев нитрат, който е в центъра на масивната експлозия в пристанището на Бейрут през 2020 г., е бил арестуван в България, съобщиха ливански съдебни служители, предава Euro News.

Арестът на Игор Гречушкин идва почти пет години, след като ливански разследващ съдия издаде две заповеди за арест чрез Интерпол за него и капитана на кораба, Борис Прокошев, също руски гражданин.

Служители от съдебната система заявяват, че се подготвят документи за прехвърлянето на Гречушкин в Ливан за разпит. Те твърдят, че ако Гречушкин не бъде предаден, ливанските следователи могат да пътуват до България, за да го разпитат там.

Четирима ливански съдебни служители посочват, че Гречушкин, който има и кипърско гражданство, е бил арестуван миналата седмица на летище "Васил Левски" в София след пристигането си с полет от Кипър.

Взривът от 4 август 2020 г. отне живота на най-малко 218 души и рани над 6000 други. Той опустоши големи части от Бейрут и нанесе щети за милиарди евро.

Нито един ливански държавен служител не е осъден във връзка с инцидента.

По-рано тази година Ливан избра за президент Джозеф Аун, за министър-председател Наваф Салам и кабинет на реформистка основа, които се ангажираха да довършат разследването и да привлекат виновниците към отговорност.

Властите заявиха, че катастрофата е била предизвикана от пожар в склад, където в продължение на години е било съхранявано безразборно огромно количество промишлен химикал амониев нитрат.

Експлозията настъпи в момент на икономически колапс, който Световната банка определи като един от най-тежките в съвременната история и за който широко се обвинява управляващият елит, обвинявана в корупция и лошо управление.

От самото начало разследването на експлозията се сблъска с редица политически и правни предизвикателства.

През декември 2020 г. водещият следовател Фади Саван обвини бившия министър-председател Хасан Диаб и трима бивши министри в небрежност.

С нарастването на политическия натиск Саван беше отстранен от случая.

Но разследващият съдия Тарек Битар призова висши политически, съдебни и силови служители през юли в поредния опит да приключи случая.

