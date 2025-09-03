ЗАРЕЖДАНЕ...
|България е точно в средата на класацията на страните от ЕС по производство на зеленчуци, плодове и ядки
Преди реколтата за 2025-а да бъде събрана и количествата произведени плодове и зеленчуци в Европейския съюз да бъдат изчислени, от Евростат са готови с данните за миналата година. Според тях произведените пресни зеленчуци на територията на общността са с няколко процента повече отколкото са били година по-рано. При плодовете обаче е обратното.
Двете държави абсолютни рекордьори от години в зеленчукопроизводството, са Испания и Италия, които със своите по над 13-14 милиона тона зеленчуци оставят далеч след себе си всички останали. Франция, Полша и Нидерландия допълват списъка на първите 5, макар и с доста по-малки количества. Те произвеждат по една трета от това, което изкарват на пазара испанците или пък италианците.
България е точно в средата на класацията измежду всички държави членки, по произведено количество не само зеленчуци, но и плодове и ядки. За година сме произвели малко над половин милион тона зеленчуци и наполовина по-малко плодове, пише NOVA. Най-големите плодопроизводители са същите държави, за които вече говорихме, като само разменят местата си. Единствено Нидерландия отпада от първите пет, а позицията ѝ заема Гърция.
Произведените домати на територията на общността през 2024-а, са били с 5% повече в сравнение с година по-рано. Най-солидният производител отново е Италия, която е отгледала една трета от доматите на целия Европейския съюз. Този зеленчук, така характерен за страната ни обаче, у нас произвеждаме във все по-малки количества. От 240 хиляди тона преди 20 години, през миналата сме произвели точно половината от това. Административни тежести, недостиг на работна ръка и конкуренция от незаконен внос са основните проблеми, от които се оплакват в сектора.
През последните 20 години сме заемали между 6-а и 8-а позиция сред европейските производители на чушки. И тук обаче, спадът в количеството на продукцията впечатлява. Отново двойно по-малко производство през миналата година, в сравнение с 2004-а, като през цялото това време спада не е спирал.
Със 60% по-малко е и гроздето, което сме произвели. Като катастрофална за гроздовата реколта определиха производителите миналата година, а горещините посочиха за основна причина. Проблемите в този сектор отразяваме често и както неведнъж е ставало ясно, те се простират и отвъд границите на България. Продукцията се топи във всички държави. В това число и в Италия, която от десетилетия е най-големия европейски производител.
С уговорката, че 2025-а ще бъде почти нулева за българските черешопроизводители заради измръзването на градините в началото на април, до миналата година този плод, изглежда, отбелязваше възход. Производството се беше увеличило двойно за последните две десетилетия и България стана седма сред всички държави членки. Европейският лидер е Полша.
В производството на дини се изкачваме още по-нагоре. След един значителен спад през 2014-а, продукцията през миналата година е по-голяма отколкото е била преди 20 години – 123 хиляди тона, което е рекорд. Лидерът тук е Испания, чието годишно производство не спира да расте и вече надхвърля 1 милион тона.
България обаче, е един от лидерите в производството на слънчоглед – вече 15 години заемаме втора позиция. Произвеждаме приблизително между милион и половина и два милиона тона на година. Въпреки не чак толкова добрата реколта през миналата година, по-добре от нас с тази полска култура са се справили единствено унгарците, а предходните години - румънците.
Относно билките, Европейската статистика поставя всички ароматни, лечебни и кулинарни растения, като поне според предоставените им данни, България е най-големия производител след Италия. По данни на нашето министерство на земеделието, произвеждаме над 200 вида билки, а 90% от продукцията изнасяме, което ни превръща и в един от водещите износители не само за Европа, но и за света.
