От полунощ в цялата страна е в сила законова забрана за всякакъв вид политическа агитация. Денят за размисъл има за цел да осигури на гласоподавателите спокойна среда за вземане на окончателно решение, освободена от партиен натиск и масирани послания.

Какво казва законът – "тишината" е задължителна

Съгласно Изборния кодекс, в днес и до края на изборния ден утре е в сила пълна забрана за предизборна агитация.

Строго забранено е:

– Публикуването на нови агитационни материали и провеждането на масови мероприятия с политически характер.

– Оповестяването на резултати от социологически проучвания или екзитполове, свързани с вота, преди края на изборния ден в неделя (20:00 ч.). Глобата за това нарушение е една от най-солидните в закона.

– Поставянето на агитационни материали на по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която се намира изборната секция

– Агитацията в социалните мрежи – макар и трудно контролируема, тя също попада под общата забрана за призиви за подкрепа.

Ролята на местната власт и МВР

Със заповеди на кметовете по места в изборния ден и деня преди него се забранява продажбата на алкохол в близост до изборните секции и на обществени места, с цел опазване на обществения ред.

Полицията и Централната избирателна комисия (ЦИК) ще следят за нарушения в реално време. Гражданите, които забележат опити за натиск или незаконна агитация, могат да подават сигнали към районните избирателни комисии.

Съветът на редактора

Денят за размисъл не е просто административна пауза, това е демократичният механизъм, който ни дава правото да "мрънкаме" после.

Вземете своето информирано решение, не слушайте никого, само себе си и усещанията си, но отидете до урната. Ако после резултатът не ви хареса, ще знаете, че сте дали своя глас за правилното според вас управление…тогава ще имате правото да се възмущавате, да корите и да се противопоставяте, но важно е да сте гласували.

Днес гласът на политиците заглъхва, за да се чуе в неделя гласът на суверена. Изборните секции в цялата страна ще отворят точно в 7:00 часа в неделната сутрин.