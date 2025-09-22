България е в готовност да окаже експертна помощ в експлоатацията на арменската АЕЦ

© МС На 22 септември в Националното събрание на Република Армения се състоя среща между българска делегация, водена от заместник министър-председателя Атанас Зафиров, и представители на Групата за приятелство между Армения и България, начело с Бабкен Тунян. По време на срещата се обсъдиха няколко важни за двустранните отношения направления, а именно издигането им в "стратегическо партньорство", засилването на търговско-икономическия обмен, развитието на туризма, възможността за споделяне на добри практики и помощ от страна на България в процеса на развитие на Армения, най-вече в контекста на евроинтеграцията на страната.



Зафиров увери Групата за приятелство между Армения и България, че е провел лични срещи за изясняване на два ключови въпроса - за назначаване на служител по търговско-икономическите въпроси в посолството на България в Ереван и за предотвратяване спирането на директните полети София-Ереван-София, осъществяващи се от авиокомпанията WizzAir. Специално внимание се обърна и на арменската АЕЦ, като се заяви готовност България да окаже експертна помощ в експлоатацията ѝ, в контекста на геополитическата среда. Последно, но не по важност, българската страна изрази своето удовлетворение от последните развития по армено-азербайджанския въпрос, тъй като мирът и стабилността са ключови за развитието на държавата във всеки един аспект.



И двете страни споделиха своята увереност, че визита като тази ще допринесе за задълбочаването на добрите връзки и сътрудничество между България и Армения, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.