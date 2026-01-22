България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут – губим стотици милиони лева годишно
Лекари, журналисти, IT специалисти, полицаи и пожарникари са сред най страдащите от професионално прегаряне. Симптомите са емоционално изчерпване, намаляване на личната работоспособност, деперсонализация.
Велин Георгиев, психолог: "Емоционалната система е първата, която се изтощава. Тя не успява да се справи. Първата такава защита е да ограничим комуникацията с другите хора, които ни създават този стрес. Защитавайки се по този начин, ние ограничаваме възможността да бъдем професионално ефективни. Веднага се нарушава целият производствен процес. От там нататък започват конфликти с колегите по веригата, след това с ръководството, защото нещата не вървят и от там нататък цялата организация започва да страда."
Само около 20% от работодателите у нас осъзнават, че са нужни мерки, за да съхранят и задържат хората, а щетите за България средногодишно от бърнаута възлизат на стотици милиони, сочи изследването на БСК.
Томчо Томов, директор на Националния център за изследване на компетенциите на БСК: "Разходите и на държавата, и на работодателите средногодишно са около 600 млн. лева. И те нарастват за обезщетения поради заболявания. Но тук трябва да добавим, от гледна точка на обществото и икономиката, трябва да добавим и обезщетения, свързани с професионални заболявания в основата на които също стои стрес и бърнаут".
Според Световната здравна организация 48% от работещите на планетата страдат от прегряване на работното място.
Томчо Томов, директор на Националния център за изследване на компетенциите на БСК: "Някъде около 12 млрд. дни се губят годишно в света от болнични, свързани с бърнаута. Това съставлява около 1 трилион долара годишно разходи за намалена трудоспособност, обезщетения, което е и някъде около 1% световния брутен вътрешен продукт."
С косвените ефекти като демотивация, закъснения, ниска технологична дисциплина, текучество, злополуки, загубата нараства с 6-7 трилиона долара или 6% от световния БВП.
Актуални теми
