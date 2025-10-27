ЗАРЕЖДАНЕ...
България и "Райнметал" подписват стратегически проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси
©
Проектът е от стратегическо значение не само за България, но и за цяла Европа. Инвестицията в размер на близо 1 млрд. лева е сред най-значимите през последните години и е ключова стъпка за модернизирането на българската отбранителна индустрия. Тя е също част от усилията на Европейския съюз и НАТО за укрепване на отбранителните способности и стратегическата автономност на Европа в контекста на променената геополитическа среда.
Икономически растеж, развитие на производствени мощности от най-ново поколение и нови близо 1000 висококвалифицирани работни места са само част от ползите за България от реализацията на проекта. С изграждането на завода страната ни ще възстанови ключов елемент от отбранителния си капацитет и ще засили позициите си в европейската отбранителна индустрия. Иновативният завод за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между "Райнметал" и ВМЗ-Сопот.
Под договора подписите си ще сложат лично главният изпълнителен директор на "Райнметал" Армин Папергер и директорът на отдел "Оръжия и боеприпаси" на концерна Роман Кьоне. От българска страна договора ще подпише изпълнителният директор на ВМЗ Иван Гецов. На церемонията ще присъства министър-председателят Росен Желязков.
Още по темата
/
"Стената от дронове" срещу Русия, в която ще участва и България: Украйна ще подпише с партньорите още следващия месец
26.09
Атанас Запрянов и посланикът на Италия обсъдиха стратегическото партньорство в областта на отбраната
10.09
Атанас Запрянов запозна зам.-генералния секретар на НАТО с приоритетите на българската отбранителна политика
07.09
България и НАТО ще проведат едно от най-мащабните и комплексни учения за управление при извънредни ситуации
05.09
Желязков към Коща: България държи на изграждането на Черноморския басейн за сигурност с Румъния и Турция
04.09
Още от категорията
/
Радев: България се стреми към задълбочаване на инвестиционното си сътрудничество със Саудитска Арабия в сферата на високите технологии и иновациите
17:26
Проф. Павлов: Този фалшив ентусиазъм и лицемерие на РСМ, че искат да бъдат европейска земя, не отговаря на действията им
16:42
"Никога не е бил съдружник във фондацията": Мариан Бачев с първи коментар след скандала с Росен Белов
14:22
Габриел Вълков: Ротацията не е унижение за БСП. Не сме се пазарили за министерски кресла или заместници
09:02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.