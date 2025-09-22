ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|България и Румъния ще бъдат част от "стената срещу дронове" на ЕС
Срещата по повод бъдещата "стена срещу дронове“, която бе обявена от еврокомисаря по въпросите на отбраната и космоса Андрюс Кубилюс, ще се състои в петък (26 септември) във формат на онлайн конференция.
Освен комисар Кубилюс и Европейската комисия, в нея ще участват седем държави членки, които се намират на "предната линия“: Естония, Латвия, Финландия, Литва, Полша, Румъния и България, и към този списък от седем държави мога да добавя и Украйна“, заявява Рейние.
Той добавя, че срещата е организирана в продължение на неотдавнашното посещение на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и еврокомисаря Кубилюс в държавите от източния фланг на ЕС, както и в продължение на изявлението на фон дер Лайен в речта й за състоянието на ЕС относно необходимостта от създаване на стена срещу дронове, особено след неотдавнашните нахлувания на руски дронове във въздушното пространство на Румъния и Полша.
"Държавите членки ще ръководят процеса. Ще видим какви са техните интереси, как можем да им помогнем, какви са техните възможности и нужди, и след това обсъждане ще решим следващите стъпки рамо до рамо с тези държави-членки и Украйна", отбелязва говорителят.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3551
|предишна страница [ 1/592 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:08 / 20.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
09:56 / 21.09.2025
Фънки живее с голяма болка: Все още нямам диагноза!
17:21 / 20.09.2025
Почина доведеният син на Стефан Данаилов
21:10 / 20.09.2025
АПИ реорганизира движението след тежката катастрофа на АМ "Струма"
18:07 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: