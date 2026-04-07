Да се приоритизират възможностите за реверсивни доставки на природен газ към България, с оглед очаквания добив от Черно море на до 8 млрд. куб. м. годишно. Това призова министърът на енергетиката Трайчо Трайков на среща с посланика на Румъния у нас Н.Пр. Бръндуша Йоана Предеску.

Той изрази надежда блоковете, които България е дала за проучване, също да дадат положителни резултати, съобщиха от Министреството на енергетиката, цитирано от ФОКУС.

Трайков подчерта значението на устойчивата инфраструктура за енергийната и транспортната свързаност, която е основен фактор за сигурни и конкурентни доставки на стоки и суровини в региона.

"България напредва с разширението на газопреносната мрежа по направлението Рупча – Ветрино, част от Вертикалния газов коридор, което ще увеличи капацитета за пренос от 5 на 10 млрд. куб. м годишно в посока юг–север. Очаква се търговската експлоатация на коридора да започне през октомври 2026 г. Паралелно се финализират и регулаторни решения, които ще допринесат за по-конкурентни цени на бъдещите доставки. Страната ни пое стратегическа инициатива за срещи в София с CESEC координатора, американски партньори и регулатора, които дадоха тласък към по-конкурентни тарифи и по-ефективна работа на платформите за капацитет", посочи министър Трайков.

В рамките на разговора бяха обсъдени и инициативите за подводния електрически кабел Азербайджан–Грузия–Румъния, както и възможностите България да се присъедини при определени условия. Румънската страна заяви готовност да подкрепи процеса. Дискутиран бе и зеленият коридор Азербайджан–Грузия–Турция–България, чиито основни принципи вече са съгласувани.

Изграждането на трети мост на р. Дунав и развитието на проекта за магистрала, свързваща Гърция и Румъния през България също бяха обект на разговора между министър Трайков и посланик Предеску. Страната ни очаква ускоряване на работата по новия железопътен и автомобилен мост над река Дунав и достъпа му от двете страни - по 15 км в България и Румъния, за което има отпуснато европейско финансиране. "Неколкократното спиране на процедурата от Румънската национална компания за магистрали и национални пътища CNAIR обаче доведе до забавяне, което бе обяснено с необходимостта да бъдат давани разяснения, поискани от участващите компании относно възложените обществени поръчки. Очаква се скоро да бъде избран изпълнител на предпроектното проучване за друг инфраструктурен проект от интерес за двете страни - лотът Велико Търново в посока магистрала "Марица“, информира министър Трайков.

В регионален контекст при бъдещо разширяване на магистралата Александруполис – Констанца до украинската граница, този участък може да се окаже част от ключово трасе за следвоенното възстановяване на Украйна, подчерта още министърът.