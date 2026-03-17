Корман Исмаилов и временно управляващия Посолството на САЩ в София Х. Мартин Макдауъл.
По време на срещата бяха обсъдени две ключови инфраструктурни направления, по които българската страна работи приоритетно – европейската връзка "Балтийско море – Черно море – Егейско море“ в посока Север – Юг и Коридор VIII в направлението Изток – Запад, съобщиха от Министреството на транспорта и съобщенията. И двете оси имат особена значимост както в социално-икономически план, така и по отношение на гарантирането на военна мобилност в рамките на НАТО. По думите на българския министър ратифицираното наскоро двустранно споразумение между България и Северна Македония за изграждане на трансграничен железопътен тунел ускорява завършването на Коридор VIII.
Изграждането на трети мост над река Дунав между България и Румъния в района на Русе е един от най-важните проекти за свързаността Север-Юг. "Очакваме в близко бъдеще да получим яснота за началната точка на моста на българска територия, за да пристъпим към ускорено изграждане на прилежащата инфраструктура“, заяви транспортният министър.
Корман Исмаилов представи и приоритетите в програмата за модернизация на железопътния сектор. Той посочи, че са установени сериозни забавяния при част от железопътните проекти, което води до системно оскъпяване и допълнително натоварване на бюджета. "Предприели сме мерки за затягане на финансовата дисциплина, привличане на допълнителен ресурс и ускоряване на изпълнението“, подчерта той.
България и САЩ обсъдиха гарантирането на военна мобилност в рамките на НАТО
©
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.