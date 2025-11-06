Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
България и Северна Македония ще подпишат споразумение за изграждането на железопътен тунел между двете страни. Подписването ще се състои днес на жп гара "Гюешево“. Това съобщиха от Министерство на транспорта и съобщенията. 

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията на Република България Гроздан Караджов и вицепремиерът и министър на транспорта на Република Северна Македония Александър Николоски ще подпишат споразумението за жп тунела. 

Проектната дължина на тунела е около 2,4 км, като половината от него се намира на територията на България. Тунелът е важна част от транспортния коридор "Западни Балкани – Източно Средиземноморие“ и стратегическия Коридор VIII.