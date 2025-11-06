ще подпишат споразумение за изграждането на железопътен тунел между двете страни. Подписването ще се състои днес на жп гара "Гюешево“. Това съобщиха от Министерство на транспорта и съобщенията.
Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията на Република България Гроздан Караджов и вицепремиерът и министър на транспорта на Република Северна Македония Александър Николоски ще подпишат споразумението за жп тунела.
Проектната дължина на тунела е около 2,4 км, като половината от него се намира на територията на България. Тунелът е важна част от транспортния коридор "Западни Балкани – Източно Средиземноморие“ и стратегическия Коридор VIII.
България и Северна Македония ще подпишат споразумение за жп тунел
©
Още по темата
/
Шкварек за скандала във Велес: Демонстрацията на македонската публика е злоба и жлъч, породени от страх и комплекси, а не патриотизъм
02.11
Журналистът Деница Китанова: Белград няма интерес да има сближаване на отношенията между България и Северна Македония
30.10
Мицкоски иска представители на "македонското малцинство" в българското правителство: София да покаже европейска зрялост
12.10
Мицкоски иска представители на РСМ в българското правителство: София да покаже европейска зрялост
11.10
Люпчо Георгиевски: Половината от правителството на Мицкоски са с двойно гражданство, респективно и българско
19.09
Желязков и Коща се обединиха: Северна Македония трябва да изпълни поетите ангажименти, за да напредне в преговорите
04.09
Външният министър: Очакваме РС Македония да изпълнява ангажиментите си, не е възможна промяна на договорения европейски консенсус
02.09
Още от категорията
/
Ски ваканцията с 30% отгоре: Банско позволява на туристите да похарчат приблизително 1/3 от средствата, които биха дали в швейцарски курорти
15:16
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
14:54
Евродепутатът Емил Радев настоя за ясни гаранции за защита на личните данни при цифровото евро
13:16
МЗ: Формираните внушения за липса на прозрачност за Националната детска болница засилват недоверието
13:15
Бременна жена с трансплантиран бъбрек и рядко хематологично заболяване беше спасена от екипа на СБАЛАГ "Майчин дом"
12:06
Определен тип служители у нас получават безплатна храна на работното място. От 2026 г. средствата за това се вдигат двойно
12:06
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.