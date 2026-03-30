Укринформ.
''Днес приехме съвместно изявление относно споразумението за разработване на пътна карта с практически стъпки между нашите страни, което обсъдихме днес на министерско ниво. Тази пътна карта ще отразява ключови въпроси за Украйна - на първо място сигурността в Черноморския регион, укрепването на отбранителните способности на двете държави, сътрудничеството в енергийния и транспортния сектор и участието на България в строителни проекти'', обяви Свириденко.
Според нея един от ключовите въпроси на днешните срещи е сътрудничеството в енергийния сектор. Свириденко благодари на българската страна за споделянето на опит в областта на обслужването на атомни електроцентрали и добави, че на срещата са били обсъждани и проекти за развитие на съвместни алтернативни енергийни маршрути в Европа.
''Днес обсъдихме потенциала на проекти за развитие на алтернативни енергийни маршрути в Европа. Става дума преди всичко за газови маршрути. Това партньорство определено ще гарантира енергийната сигурност и независимост на нашия енергиен сектор, което е особено важно предвид заплахите от Русия'', заяви премиерът.
Тя приветства и диалога за задълбочаване на сътрудничеството в транспортния сектор, по-специално за подготовката за възобновяване на железопътната комуникация между двете страни през Румъния. Освен това Украйна и България потвърдиха целесъобразността от възобновяване на работата на украинско-българската междуправителствена комисия, която за последно се е срещала през 2010 г.
''България, която е преминала през труден път към пълноправно членство в Европейския съюз, потвърждава подкрепата си за присъединяването на Украйна към ЕС и готовността си да продължи да допринася за успешното развитие на преговорния процес. И се надяваме, че ще бъдат намерени решения, които ще деблокират преговорния процес, ще ни позволят да получим заема от 90 милиарда евро, а също и да приемем 20-ия пакет от санкции'', заключи Свириденко.
Изпълняващият длъжността министър-председател на Република България Андрей Гюров пристигна в Киев в рамките на официално посещение. Той е придружен от делегация, която включва няколко ключови български министри: министърът на външните работи Надежда Нейски, на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов, на отбраната Атанас Запрянов, на образованието и науката Сергей Игнатов и на енергетиката Трайчо Трайков.
България и Украйна обсъдиха съвместни проекти за развитие на енергийния, отбранителния и транспортния сектор в Европа
