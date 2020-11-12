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|Áúëãàðèÿ êóïóâà äâà áîéíè êîðàáà çà 1 ìèëèàðä ëåâà
"Íàïðàâèõìå âòîðàòà êðà÷êà êúì ìîäåðíèçàöèÿ íà Áúëãàðñêàòà àðìèÿ ñëåä ïîäïèñâàíåòî íà äîãîâîðà çà ïðèäîáèâàíå íà íîâè èçòðåáèòåëè", êàçà ìèíèñòúðúò íà îòáðàíàòà Êðàñèìèð Êàðàêà÷àíîâ ñëåä ïîäïèñâàíåòî íà äîãîâîðà, ïðåäàäå ÁÒÀ.
"Íàäÿâàì ñå, ÷å ñúòðóäíè÷åñòâîòî íè ñ êîìïàíèÿòà "Ëþðñåí" íå ïðèêëþ÷âà ñ äîãîâîðà, íàïðîòèâ òî ñåãà òåïúðâà çàïî÷âà, çàùîòî ïðåäñòîè äîñòà ðàáîòà ïî èíäóñòðèàëíîòî ñúòðóäíè÷åñòâî", êàçà Êàðàêà÷àíîâ.
Ôèíàíñîâàòà ðàìêà íà ïðîåêòà å íà ñòîéíîñò 984 000 000 ëåâà ñ ÄÄÑ. Äîãîâîðúò ïðåäâèæäà îáó÷åíèå êàêòî íà åêèïàæèòå, òàêà è íà èíæåíåðíèÿ ñúñòàâ. Êîðàáèòå ïðèòåæàâàò ñïîñîáíîñòè äà ó÷àñòâàò â øèðîê ñïåêòúð îò ìîðñêè îïåðàöèè íà ÍÀÒÎ è ÅÑ. Ñ ðåàëèçàöèÿòà íà ïðîåêòà áúëãàðñêèÿò ôëîò ùå ïðèäîáèå ìîäåðíè ñïîñîáíîñòè çà ïðîòèâîäåéñòâèå íà íàäâîäåí, ïîäâîäåí è âúçäóøåí ïðîòèâíèê, óòî÷íÿâà Ìèíèñòåðñòâîòî íà îòáðàíàòà.
Òîâà å âòîðàòà ãîëÿìà ñäåëêà ïî ìîäåðíèçàöèÿ íà áúëãàðñêàòà àðìèÿ ïî ñòàíäàðòèòå íà ÍÀÒÎ. Ïðåç 2019 ã. Áúëãàðèÿ êóïè îñåì èçòðåáèòåëÿ F-16 Block 70 îò ÑÀÙ çà 1.256 ìëðä. äîëàðà. Ñàìîëåòèòå òðÿáâà äà áúäàò äîñòàâåíè äî 2023 ã. Òîãàâà ïðàâèòåëñòâîòî èçïëàòè íàâåäíúæ öÿëàòà ñóìà. Ïðåäè ñåäìèöà ïðàâèòåëñòâîòî ñúîáùè, ÷å Ìèíèñòåðñòâîòî íà îòáðàíàòà å èçïðàòèëî ïèñìà-çàÿâêè äî àìåðèêàíñêàòà êîìïàíèÿ Ëîêõèéä Ìàðòèí ñ ïðîó÷âàíå çà âúçìîæíîñòèòå çà çàêóïóâàíå íà îùå 8 ñàìîëåòà F-16 Block 70, íîâè ðàäàðè è îáîðóäâàíå.
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