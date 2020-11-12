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Áúëãàðèÿ êóïóâà äâà áîéíè êîðàáà çà 1 ìèëèàðä ëåâà
Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 17:10 / 12.11.2020Êîìåíòàðè (33)58
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Ìèíèñòåðñêèÿò ñúâåò îäîáðè äîãîâîð çà äîñòàâêà íà äâà ìíîãîôóíêöèîíàëíè ìîäóëíè êîðàáà çà áúëãàðñêèòå âîåííîìîðñêè ñèëè íà ñòîéíîñò ïî÷òè 1 ìëðä. ëåâà. Äîñòàâ÷èêúò å ãåðìàíñêàòà êîðàáîñòðîèòåëíà êîìïàíèÿ "Ëþðñåí" (Fr.Lurssen Werft GmbH&Co. KG), êîÿòî ïëàíèðà äà ïðîèçâåäå êîðàáèòå â áúëãàðñêàòà êîðàáîñòðîèòåëíèöà "Äåëôèí" âúâ Âàðíà, à ìàøèíèòå äà áúäàò äîñòàâåíè ñúîòâåòíî ïðåç 2025 è 2026 ãîäèíà.

"Íàïðàâèõìå âòîðàòà êðà÷êà êúì ìîäåðíèçàöèÿ íà Áúëãàðñêàòà àðìèÿ ñëåä ïîäïèñâàíåòî íà äîãîâîðà çà ïðèäîáèâàíå íà íîâè èçòðåáèòåëè", êàçà ìèíèñòúðúò íà îòáðàíàòà Êðàñèìèð Êàðàêà÷àíîâ ñëåä ïîäïèñâàíåòî íà äîãîâîðà, ïðåäàäå ÁÒÀ.

"Íàäÿâàì ñå, ÷å ñúòðóäíè÷åñòâîòî íè ñ êîìïàíèÿòà "Ëþðñåí" íå ïðèêëþ÷âà ñ  äîãîâîðà, íàïðîòèâ òî ñåãà òåïúðâà çàïî÷âà, çàùîòî ïðåäñòîè äîñòà ðàáîòà ïî èíäóñòðèàëíîòî ñúòðóäíè÷åñòâî", êàçà Êàðàêà÷àíîâ.

Ôèíàíñîâàòà ðàìêà íà ïðîåêòà å íà ñòîéíîñò 984 000 000 ëåâà ñ ÄÄÑ. Äîãîâîðúò ïðåäâèæäà îáó÷åíèå êàêòî íà åêèïàæèòå, òàêà è íà èíæåíåðíèÿ ñúñòàâ. Êîðàáèòå ïðèòåæàâàò ñïîñîáíîñòè äà ó÷àñòâàò â øèðîê ñïåêòúð îò ìîðñêè îïåðàöèè íà ÍÀÒÎ è ÅÑ. Ñ ðåàëèçàöèÿòà íà ïðîåêòà áúëãàðñêèÿò ôëîò ùå ïðèäîáèå ìîäåðíè ñïîñîáíîñòè çà ïðîòèâîäåéñòâèå íà íàäâîäåí, ïîäâîäåí è âúçäóøåí ïðîòèâíèê, óòî÷íÿâà Ìèíèñòåðñòâîòî íà îòáðàíàòà.

Òîâà å âòîðàòà ãîëÿìà ñäåëêà ïî ìîäåðíèçàöèÿ íà áúëãàðñêàòà àðìèÿ ïî ñòàíäàðòèòå íà ÍÀÒÎ. Ïðåç 2019 ã. Áúëãàðèÿ êóïè îñåì èçòðåáèòåëÿ F-16 Block 70 îò ÑÀÙ çà 1.256 ìëðä. äîëàðà. Ñàìîëåòèòå òðÿáâà äà áúäàò äîñòàâåíè äî 2023 ã. Òîãàâà ïðàâèòåëñòâîòî èçïëàòè íàâåäíúæ öÿëàòà ñóìà. Ïðåäè ñåäìèöà ïðàâèòåëñòâîòî ñúîáùè, ÷å Ìèíèñòåðñòâîòî íà îòáðàíàòà å èçïðàòèëî ïèñìà-çàÿâêè äî àìåðèêàíñêàòà êîìïàíèÿ Ëîêõèéä Ìàðòèí ñ ïðîó÷âàíå çà âúçìîæíîñòèòå çà çàêóïóâàíå íà îùå 8 ñàìîëåòà F-16 Block 70, íîâè ðàäàðè è îáîðóäâàíå.









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Ïèð ïî âðåìå íà ÷óìà. Òàêà ñå õàð÷àò ïàðè ïðè êðèçà, âîäÿò íè óìåëî êúì "ñâåòëî áúäåùå". Íÿìà ëèíåéêè, ìåäèöè, ìåä.ñåñòðè, òå âîéíè ùå âîäÿò, ïúëíî ñ ÏÊÏòà å òîâà ïðàâèòåëñòâî.
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Çàùî!!? Èíâåñòèðàéòå â çäðàâíàòà ñèñòåìà. Êàêâè ñà òåçè êîðàáè îò ìèíàëèÿò âåê. Çà âîéíà ëè ñå ãëàñèì!!??
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Ìèðîñëàâ Ãåîðãèåâ ýà âîéíà ëè ñå ãîòâèãå ??? õîðàòà óìðÿõà îò ãëàä òå êîðàáè ýà ìèëèàðäè êóïóâàò ðŸ˜£
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Àëîîî, ãêóïàêî, çà êàêâî ñà âè òåçè êîðàáà, íàðîäà èìà íóæäà îò ïàðè è ðàáîòà òúïàíàð äîëåí
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Ñóïåð, äà îòïëàâàòe âñè÷êè 240 è âàøèòå ïðîòåæåíöà äî íèêîìó íåçíàéíè çåìè!
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Èìàò íàìåðåíèå äà ñå íàòîâàðÿò âñè÷êè òóôëÿöè è äà ñå ðàçêàðàò ñ âñè÷êèòå ñè ïàðè÷êè íÿêúäå äàëå÷å îò ÁÃ ...
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Áðàâî!Òî÷íî òîâà íè òðÿáâà â ìîìåíòà!Ïîðåäíàòà íåâåðîÿòíà èíâåñòèöèÿ...!ðŸ¤¬ðŸ¤¬ðŸ¤¬
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Ñúáèðàò ñå äàðåíèÿ îò íàðîäà çà êîâèä êðèçàòà à òå ùå êóïóâàò áîéíè êîðàáè. Íÿìà ëè êàê äà ãè íàòîâàðèì íà òÿõ è äà ãè ïóñíåì äà ïëàâàò ñâîáîäíî è äàëå÷.
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