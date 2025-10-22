ЗАРЕЖДАНЕ...
България открива първото си Почетно консулство в Кралство Норвегия в най-богатия регион
Кирил Кутин има сериозна кариера като българо-норвежки музикант-солист и диригент. Очакванията са той да подпомага българската общност в региона, да укрепи позициите на страната ни там и да засили връзките между двате страни.
Специален гост на събитието ще бъде изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна Манджукова, съобщи за "Фокус" посланикът ни в скандинавската страна Десислава Иванова след официалната церемония по връчването на консулските документи на първия почетен консул на Република България в Кралство Норвегия Кирил Кутин снощи.
Посолството организира и срещи-разговори на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция за българите в чужбина Райна Манджукова с българската общност. Те ще се състоят на 25 октомври 2025 г. (събота) в Ставангер, от 10:00 ч., в Почетното консулство на Република България на адрес Tastagata 33, 4007 Stavanger и на 26 октомври 2025 г. (неделя) в Осло, от 12:00 ч., в Посолството на Република България на адрес Tidemands gate 11, 0260 Oslo.
