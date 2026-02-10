България пое нов дълг от 150 млн. евро. Министерството на финансите предложи за продажба облигации на обща стойност 150 млн. евро с фиксиран годишен лихвен процент от 3,50%На 09 февруари 2026 г. Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 10-годишни ДЦК, деноминирана в евро, с падеж 11.02.2036 година и годишен лихвен купон от 3,50%. Това става ясно от съобщение на БНБ.На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 150 млн. евро съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 3,84%.Общият размер на подадените поръчки достигна 260,63 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 1,74. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 102 базисни точки.