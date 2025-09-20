ЗАРЕЖДАНЕ...
|България постави нов рекорд на Гинес
Автор на уникалното кулинарно произведение е д-р Костадин Шанков – ветеринарен лекар и специализиран кучешки готвач, а организатор и рекордьор е най-голямата верига зоомагазини у нас.
Тортата впечатлява с внушителни размери – 2 на 2 метра и тегло точно 305,8 кг. Приготвена е изцяло от натурални продукти, отговарящи на строгите стандарти на Guinness. В състава ѝ влизат 120 кг телешко месо и над 15 кв.м. блатове – количество, което може да нахрани за един ден над 300 средни на ръст кучета или 3750 чихуахуата!
За изработката й бяха необходими 7 дни неуморен труд – от внимателния подбор на съставките до последното измазване, извършено буквално в последните 24 часа. По проекта работи екип от петима души, които денонощно редуваха слоеве от месо и блатове, докато тортата придобие завършения си рекорден вид.
Историческият опит бе удостоверен от официални лица от Guinness World Records, професионални измерители, представители на БАБХ и независими свидетели.
След поставеният рекорд, тортата не просто влезе в историята – от нея похапнаха лакомо десетки кучета на място. Останалата част от нечовешката торта отпътува като дарение към четириногите обитатели на приюти в страната.
Събитието се превърна в истински празник за домашните любимци и техните стопани и донесе на България световно признание: Най-голямата кучешка торта в света вече е наша!
преди 36 мин.
0
