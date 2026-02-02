България взе участие в престижното професионално събитие "Откриване на туристическата година 2026" (от немски: Touristischer Jahresauftakt 2026), организирано от летище Ерфурт-Ваймар. Форумът традиционно поставя началото на туристическия сезон в германската провинция Тюрингия и се утвърждава като значима платформа за професионален диалог и партньорства в туристическия сектор.Участието на България беше реализирано с водещата роля на Министерството на туризма и е част от последователните усилия за утвърждаване на страната ни на германския туристически пазар – един от ключовите и стратегически пазари за българския туризъм.Събитието събра над 300 представители на туристическия бранш – туроператори, туристически агенции, експерти и представители на медиите. Програмата включваше туристическа борса с щандове на изложители, представяне на премиум партньори, томбола и мрежов формат "Get Together", който предостави възможности за директни професионални срещи и обмен на идеи.В рамките на форума бяха представени възможностите на България за целогодишен туризъм, включително специализирани туристически продукти и устойчиви форми на пътуване.Германия е традиционен и стратегически пазар за България, с дългогодишен интерес към страната ни като дестинация за морски, културен, балнео- и СПА туризъм. Участието в "Touristischer Jahresauftakt 2026" е още една стъпка в усилията на Министерството на туризма за повишаване на разпознаваемостта на България и за привличане на туристи с висока добавена стойност.