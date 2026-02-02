България представи туристическия си потенциал на водещ форум в Германия
©
Участието на България беше реализирано с водещата роля на Министерството на туризма и е част от последователните усилия за утвърждаване на страната ни на германския туристически пазар – един от ключовите и стратегически пазари за българския туризъм.
Събитието събра над 300 представители на туристическия бранш – туроператори, туристически агенции, експерти и представители на медиите. Програмата включваше туристическа борса с щандове на изложители, представяне на премиум партньори, томбола и мрежов формат "Get Together", който предостави възможности за директни професионални срещи и обмен на идеи.
В рамките на форума бяха представени възможностите на България за целогодишен туризъм, включително специализирани туристически продукти и устойчиви форми на пътуване.
Германия е традиционен и стратегически пазар за България, с дългогодишен интерес към страната ни като дестинация за морски, културен, балнео- и СПА туризъм. Участието в "Touristischer Jahresauftakt 2026" е още една стъпка в усилията на Министерството на туризма за повишаване на разпознаваемостта на България и за привличане на туристи с висока добавена стойност.
Още от категорията
/
Иван Хиновски: Диференциално тарифиране е мярка, която стимулира прилагането на енергийна ефективност
14:01
Ограничено е движението по пътища и проходи в страната, вече над 1200 снегопочистващи машини са на терен
10:01
Запрянов: В редовния бюджет имахме заделени средства за вторите осем самолета и по корабите, но сега в удължения бюджет тези пари ги няма
01.02
"358 милиона души споделят валутата ни": Кристин Лагард отбеляза първия месец на България с еврото
01.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.