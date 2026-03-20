България с повече гори, но и с нарастващи проблеми в сектора
Какво е актуалното състояние на горите в България
Те заемат близо 39% от територията на страната и за последните 60 години запасът се е увеличил 3 пъти, а площта им е нарастнала с близо 23%. България е на първо място по защитени територии в ЕС (НАТУРА 2000 и други регулации) и е преизпълнила предварително всички изисквания за защита на европейската стратегия за горите 2030 и за биоразнообразието. Ние сме сред водещите и по биоразнообразие в Европа, въпреки относително малката територия. На нашата територия 48% от горите са издънкови, 15% са иглолистни култури; 13% са иглолистни естествени насаждения, а 24% са широколистни високостъблени. Това съобщават от Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост.
Секторът
В сферата на горското стопанство и горската промишленост – дървообработване и производство на мебели работят над 67 000 човека с най –различен профил – инженери, дизайнери, лесовъди, дърводобивници. Всички те заедно създават около 3% от БВП на страната. "Потенциалът на индустрията ни може да се удвои при правилно и ефективно управление на горите. За съжаление в последните няколко години секторът е в колапс“, коментира инж. Петър Дишков, който е лесовъд по образование и експерт към БКДМП.
Грижи за горите
За последната година изпълнението на планираните лесовъдски мероприятия е на 70%. Добива се около 42% от прираста, като за сравнение в Европа това е средно около 70-75%. Изпълнението на отгледните сечи (тези, които оформят бъдещето на гората) е на 39%.
Заради неефективните грижи се наблюдава увеличение на повредите и болестите в горите, горските пожари стават все повече, по-мащабни и по-трудни за овладяване. Инж. Дишков е категоричен, че стопанисваните гори са здрави – по устойчиви на пожари, бедствия и нападения от вредители.
Дърводобивните и транспортните фирми, които работят в горите, са критичната инфраструктура, без която възможността за проактивни дейности и борбата с пожарите в горите ще бъде силно намалена.
Само чрез активно стопанисване качеството на горите може да бъде постигнато, така че да осигури най-голямо разнообразие и количество от ползи. Водещ трябва да е балансът между екологичните, социалните и икономическите аспекти на горското стопанство трябва да бъде водещ.
