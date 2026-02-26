Трайчо Трайков. Джеймс Данли поздрави страната ни за своевременното и последователно изпълнение на строителните дейности по газопреносната инфраструктура на проекта на българска територия.
Преносната инфраструктура е от решаващо значение за сигурния вход и последващия транспорт на природен газ в региона, каза министър Трайков. "Страната ни бе първата, която започна реалното строителство по Вертикалния газов коридор и е активен двигател на регионалните усилия за енергийна сигурност“, подчерта още министърът.
До края на 2026 г. България ще завърши разширението на газопреносната мрежа в ключовите междусистемни точки: Кулата/Сидерокастро (Гърция – България) и Негру Вода/Кардам (България – Румъния). Тези инвестиции превръщат България в основна транзитна държава по оста юг–север и ключов маршрут за доставки на втечнен природен газ, включително LNG от САЩ, към Украйна и страните от Централна и Източна Европа. От американска страна бе заявен конкретен интерес за
използване на трасето на Вертикалния газов коридор за доставки на американски LNG.
По време на срещата бяха обсъдени и други стратегически теми, сред които напредъкът по изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй“ с американска технология, както и ролята на рафинерията в Бургас за регионалната енергийна сигурност след въвеждането на санкциите срещу "Лукойл“.
Водещата роля на страната ни в новия модел за енергийна сигурност на Европа беше изтъкната и от секретаря по енергетика Крис Райт, с когото министър Трайков разговаря по време на Трансатлантическата среща на върха за сигурността на газовите доставки, която се проведе на 24 и 25 февруари в американската столица.
Техническа координация и подкрепа от ЕС и САЩ за Виртуалния газов коридор
По-рано през деня в Департамента по енергетика на САЩ се проведе и техническа среща, посветена на Вертикалния газов коридор, с участието на представители на енергийните министерства и газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Молдова и Украйна, както и на Европейската комисия. Срещата бе водена от специалния пратеник на САЩ за глобална енергийна интеграция Джошуа Волц.
В рамките на дискусиите бяха разгледани:
• премахването на регулаторни и административни ограничения и ускоряването на процедурите за разрешителни;
• хармонизирането и намаляването на трансграничните тарифи с цел създаване на конкурентоспособен пазарен продукт;
• възможностите за дългосрочно резервиране на капацитет и устойчиво финансово структуриране на коридора;
• пълното и ефективно използване на съществуващата и новоизгражданата инфраструктура.
Министър Трайков подчерта, че основно предизвикателство пред пълното реализиране на коридора остават съществуващите доставки на руски газ на непазарни цени. България изпълнява поетия ангажимент в рамките на ЕС за поетапно прекратяване на вноса на руски природен газ – с правно обвързваща забрана за руски LNG от края на 2026 г. и за тръбопроводен газ от есента на 2027 г.
Вертикалният газов коридор, конкурентните маршрути и Route продуктите не са просто инфраструктурни и търговски решения в подкрепа на диверсификацията и сигурността на доставките за Европа, а гръбнакът на новия модел за енергийна
сигурност, в който България играе стратегическа и незаменима роля, категоричен бе министър Трайчо Трайков.
България с висока оценка от САЩ за ролята си във Вертикалния газов коридор
