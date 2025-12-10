България се оттегля от Международната организация за космически съобщения "Интерспутник“.Правителството ще предложи на Народното събрание да денонсира спогодбата за присъединяване, която е утвърдена през 1972 г.Причините за решението са в липсата на прозрачно управление, което да гарантира, че сателитната флота на организацията, която има търговски характер, не се използва против интересите на държавите членки.