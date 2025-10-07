Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
България се превърна в магнит за турски пенсионери
Автор: Екип Ruse24.bg 13:34Коментари (0)76
©
България се утвърждава като нов хъб за турски пенсионери, търсещи повече от просто място за харчене на пенсиите си. През последната година стотици пенсионери от Турция са получили разрешения за пребиваване, а много други са започнали законовия процес по преместване. Възможността стана достъпна за турски граждани в края на 2024 г., и оттогава интересът непрекъснато расте, пише Turkiye today.

Много пенсионери виждат D-визата (б.р. - виза за дългосрочно пребиваване) и последващото пребиваване като врата към Европа, което им позволява свободно пътуване в Шенгенската зона. За тези с деца, които учат или работят в държави от ЕС, българското пребиваване осигурява практичен начин да останат близо до семейството си.

Други са привлечени от престижa и удобството да притежават разрешително за пребиваване, което им позволява да се качат на самолет за друга европейска страна и да влязат, просто показвайки своето разрешително, без да е необходим паспорт.

Пенсионерите трябва да отговарят на две ключови финансови изисквания, за да се квалифицират: месечна пенсия от поне 500 евро (588,26 долара) и спестявания приблизително 6 000 евро.

Процесът започва с кандидатстване за D-виза, която дава законен вход в България. След влизането си, пенсионерите трябва да открият българска банкова сметка, да прехвърлят както пенсията, така и спестяванията си и да осигурят жилище. След като тези изисквания бъдат изпълнени, могат да подадат заявление за разрешение за пребиваване.

След одобрение, кандидатите получават едногодишно разрешение за пребиваване. Важно е да се отбележи, че това разрешение не е постоянно; то трябва да се подновява ежегодно, стига обстоятелствата на пенсионера да остават непроменени. Властите проверяват дали регистрираният адрес на заявителя все още е валиден и дали банковата сметка е активна.

Освен това, пенсионерите се очаква да прекарват поне 183 дни годишно (приблизително шест месеца) или в България, или някъде другаде в Шенгенската зона. Това условие гарантира, че разрешението за пребиваване се използва за действително установяване, а не само като удобство за пътуване.

След пет последователни години на подновяване, пенсионерите могат да кандидатстват за постоянно пребиваване, което им осигурява дългосрочна стабилност и повече права в България и ЕС.

Правни и консултантски фирми в Турция играят ключова роля в подпомагането на пенсионерите през сложните законови процедури. Само за една година някои фирми са помогнали на стотици клиенти да получат разрешения за пребиваване.

Профилът на тези пенсионери е разнообразен: някои търсят по-голяма свобода на пътуване, други планират дългосрочно събиране на семейството в Европа, а по-малка част просто искат да увеличат стойността на пенсиите си в друга държава.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много тежко ранени
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много тежко ранени
13:15 / 05.10.2025
Иван Иванов: Пускането на новия участък от АМ "Хемус" ще облекчи пътуващите за Плевен и Русе
Иван Иванов: Пускането на новия участък от АМ "Хемус" ще облекчи пътуващите за Плевен и Русе
12:51 / 05.10.2025
Първи кадри от мястото на състезанието във Варна, при което загина човек
Първи кадри от мястото на състезанието във Варна, при което загина човек
14:14 / 05.10.2025
Пенчо Милков: Бъдещето на Русе зависи от качеството на образованието
Пенчо Милков: Бъдещето на Русе зависи от качеството на образованието
11:11 / 05.10.2025
Инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, хората са влезли през гората
Инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, хората са влезли през гората
16:00 / 05.10.2025
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
10:43 / 06.10.2025
След трагедията във Варна: Диана Русинова поиска оставките на...
След трагедията във Варна: Диана Русинова поиска оставките на...
16:00 / 05.10.2025
Актуални теми
Природни стихии
Бури и градушки 2025 г.
Бюджет 2026
Енергийна криза
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: