Днес се прощаваме с легендатаПоклонението е от 10:00 часа на Националния стадион "Васил Левски“.Треньор №1 на България за 20 век почина на 3 януари на 80-годишна възраст.От ръководството на ЦСКА разясниха, че самото поклонение ще се състои на пистата пред Сектор "А“, като влизането на гражданите ще се осъществява през Вход 26, а изходът – през Вход 1 на стадиона.Централната трибуна ще е отворена за присъстващи, които искат да споделят по-дълго последните мигове със Стратега.При неблагоприятни метеорологични условия траурната церемония ще се състои в централното предверие на Сектор А.