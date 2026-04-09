България се сбогува с Михаил Белчев. Поклонението започна в 13:00 часа в Народния театър "Иван Вазов". Припомняме, че легендарният Михаил Белчев ни напусна на 6 април на 79-годишна възраст.

Сред най-обичаните му произведения са "Младостта си отива", "Не остарявай любов", "Откровение", "Приятелство", но и още много други. Режисьор е на телевизионни спектакли и филми, сред които и първия телевизионен пантомимен спектакъл "Кръговрат". Автор е на музика за театрални постановки и филми. Директор е на Столична библиотека (2008-10 декември 2013).

Автор е на автобиографичната книга "Все по-близо до ангела" (2024). Носител на орден "Кирил и Методий" първа степен (1982 г.), на четири първи награди от фестивала "Златния" Орфей" (1969, 1984, 1990, 1998 г.), на награда за цялостно творчество от фестивала "Златния" Орфей" (1996 г.).

Удостоен със званието "Заслужил артист" (1987 г.). Първи носител на Националната литературна награда "Георги Джагаров" на Съюза на българските писатели (14 юли 2004 г.). Носител на орден "Стара планина" първа степен (12 декември 2018 г.). Удостоен със званието "Почетен професор на Университета по библиотекознание и информационни технологии" (25 май 2021 г.). Става почетен гражданин на София през 2004 година.