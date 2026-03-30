Министерството на външните работи на Украйна.
Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига приветства решението на България да се присъедини към програмата за закупуване на оръжие за нуждите на украинската армия.
Той отбеляза също, че страните засилват диалога за сътрудничество в рамките на "Коалицията на желаещите" и инициативата на ЕС за превъоръжаване SAFE.
Министърът добави, че България е предоставила на Украйна 16 пакета от отбранителна помощ.
"Благодарен съм на правителството на България и на българския народ за подкрепата им за Украйна. Оценяваме готовността на България да развива сътрудничество както на двустранно ниво, така и в рамките на международни организации", отбеляза външният министър.
Припомняме, че на 30 март украинският президент Володимир Зеленски и служебният министър-председател на България Андрей Гюров подписаха споразумение за сътрудничество в областта на сигурността между страните за 10 години.
В същия ден Украйна и България проведоха първите си междуправителствени консултации в Киев, по време на които обсъдиха сътрудничеството в различни области. Те се споразумяха за пътна карта за сътрудничество в областта на енергетиката и морската сигурност.
Освен това стана известно, че Украйна и България планират да пуснат изпитателен пътнически влак през Румъния това лято.
България ще се присъедини към програмата PURL за закупуване на оръжие за Украйна
©
Още по темата
/
България и Украйна обсъдиха съвместни проекти за развитие на енергийния, отбранителния и транспортния сектор в Европа
16:56
Още от категорията
/
Оставиха в ареста 22-годишния Християн Симеонов, обвинен в опит за убийство на полицай и баща му
20:32
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.