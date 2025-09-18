Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
България си завоюва 89 медала от олимпиади по природни науки
Автор: Илиана Пенова 16:22Коментари (0)0
©
Министър-председателят Росен Желязков щ връчи отличия на българските ученици, спечелили медали от международни олимпиади по природни науки през 2025 година. На церемонията присъства и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

"Знаем, че зад вашите постижения не седи само талант, а и много упоритост, както и един човек, който го е подготвял, затова поздравявам и вашите преподаватели и родители", каза просветният министър. 

"Чувстваме се горди, че поколението, което расте след нас ще развява гордо българския флаг. До края на годината ще имаме още медали до края на годината", добави премиерът Росен Желязков.

Деветте национални отбора по математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрономия, география и изкуствен интелект донесоха на страната ни 39 медала от най-престижните световни състезания: 8 златни, 14 сребърни и 17 бронзови.

Общият брой отличия от международни, европейски, младежки и балкански олимпиади от началото на годината до момента е 89, като предстоят още три надпревари.

Още по темата: общо новини по темата: 1059
18.09.2025 »
18.09.2025 »
18.09.2025 »
18.09.2025 »
17.09.2025 »
17.09.2025 »
предишна страница [ 1/177 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Вандали потрошиха прозорците на къща в село Бистренци
Вандали потрошиха прозорците на къща в село Бистренци
14:54 / 16.09.2025
Камера е заснела тежката катастрофа със загинал в София, май е имало гонка
Камера е заснела тежката катастрофа със загинал в София, май е имало гонка
12:50 / 16.09.2025
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
10:55 / 18.09.2025
Раздават на общините от Русенско чували и ръкавици за голямото почистване тази събота
Раздават на общините от Русенско чували и ръкавици за голямото почистване тази събота
15:05 / 16.09.2025
Нети със специални думи към истинската си майка
Нети със специални думи към истинската си майка
16:28 / 16.09.2025
Регионалният министър спря смяната на директора на ВиК-Русе
Регионалният министър спря смяната на директора на ВиК-Русе
15:24 / 16.09.2025
Две земетресения едно след друго в Егейско море 
Две земетресения едно след друго в Егейско море 
18:12 / 16.09.2025
Актуални теми
Грипна епидемия обхвана страната
АПИ раздаде бонуси за над 2 млн. лв.
Кабинетът "Желязков"
Лято 2025
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: