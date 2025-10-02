Новини
България сред първите по спешна медицина в Европа
Автор: Екип Ruse24.bg 16:29
©
Български екип по спешна медицина постигна исторически успех, класирайки се сред първите пет на най-елитното европейско състезание EuroSimCup, което се провежда ежегодно в рамките на Европейския конгрес по спешна медицина (EUSEM). Това е първото участие на нашата страна в това международно събитие, в което сили премериха 11 отбора от Европа и един от Тайван. Конгресът се проведе във Виена и приключи вчера.

Отборът ни бе в състав: Ръководител – д-р Теодор Цанков, единственият лекар в екипа и зам.-председател на Съюза на парамедиците в България; Кристина Божкова – студент по медицина; Гергана Ангелкова – медицинска сестра; Георги Борисов – парамедик . Кристина, Гергана и д-р Цанков са част от екипа на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на УМБАЛ "Александровска“. Георги Борисов е парамедик четвърта степен, инструктор и национален координатор на курса по PHTLS – световно признат стандарт за поддържане на живота при травми, съобщиха от СПБ.

"Влязохме в битка с отбори, които тренират целогодишно със съвременни симулатори и огромни ресурси. Ние имахме едва три тренировки, но хъс и кураж! Това постижение е повече от класиране. То е доказателство, че в България може да има модерна и ефективна спешна медицинска помощ, способна да спасява животи на световно ниво. Убедени сме, че с правилна подкрепа и добра администрация страната ни може да изгради една от най-добрите системи за спешна медицина в Европа“, коментира българското участие д-р Теодор Цанков.

Подготовката на нашия отбор беше подпомогната от един от най-добрите реанимационни екипи в света – този на Румъния, със съдействието на д-р Десислава Кателиева – председател на Националната асоциация на работещите в спешната помощ, на които изразяваме искрени благодарности за подкрепата. Въпреки ограничените ресурси и краткото време за трениране, нашият екип показа високо ниво на професионализъм, екипност и отдаденост, доказвайки, че спешната помощ в България може да отговаря на световните стандарти.

Участието на България в EUSEM имаше няколко важни измерения отвъд състезателната надпревара. Делегацията включваше петима лекари, една медицинска сестра, бъдещ лекарски асистент и двама парамедици. Българските специалисти не само демонстрираха клинични умения на международно ниво, но и активно участваха в научната програма на конгреса. Бе направено предложение за разработване на протоколи за поведение при спешни състояния при пациенти с редки заболявания – тема с висока клинична и социална значимост. Този успех – както на състезателно, така и на научно ниво – е доказателство, че българската спешна медицина има потенциал да се развива устойчиво и да заема достойно място в европейската медицинска общност.






