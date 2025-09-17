България вдигна МиГ-29, а Румъния, F-16 

© Български и румънски изтребители проведоха успешна тренировка на мисията по охрана на въздушното пространство на двете страни. Това съобщиха от Българските военновъздушни сили в официалната си страница във Facebook.



Екипажи на МиГ-29 от 3-та авиационна база в Граф Игнатиево и F-16 на румънските ВВС изпълниха успешно всички процедури за контрол на въздушното пространство при изпълнение на мисията "Air Policing“ в рамките на летателното учение "Blue Bridge 2025“ .



В тренировката се осъществява приемането и предаването на "самолет-нарушител“, пресичащ въздушните граници на двете страни. Тази роля изпълни военнотранспортен самолет C-27 J Spartan от 16-та авиационна база в София, който предизвиква активиране на изтребителите от командния авиационен център.