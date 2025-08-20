България заема 250 млн. евро от Банката за развитие на Съвета на Европа

© Със свое решение правителството одобри Рамково споразумение за заем в размер на 250 млн. евро между Република България и Банката за развитие на Съвета на Европа, Механизъм за съфинансиране на Програми, съфинансирани от Европейския социален фонд плюс през 2021-2027 г. програмен период, подписано по кореспондентски път на 2 юни 2025 г. в Париж и на 25 юни 2025 г. в София, както и предложи на Народното събрание да го ратифицира.



Сключването на рамковото споразумение за заем е предвидено в чл. 70, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година.



Ратифицирането и влизането в сила на Споразумението ще допринесе за развитието на проекти в областта на социалните услуги, човешките ресурси и образованието. Чрез него ще се осигури част от необходимия финансов ресурс за покриването на националния принос по проектите, изпълнявани по програмите "Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г.“, "Образование 2021-2027 г.“. По този начин ще се подпомогне тяхното успешно реализиране и изпълнение на целите на тези програми.



Банката за развитие на Съвета на Европа е най-старата международна финансова институция в Европа. Основана е през 1956 година. Тя подкрепя приоритетите на Съвета за социално сближаване на хората, насърчаване на правовата държава и зачитане на правата на човека. България е страна-членка на Банката от 1994 година.