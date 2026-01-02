Българка: Аз съм с два портфейла. Първото си ресто в евро получих от едно работещо бабче - много любезно и уверено
Оставили ѝ бяха таблет с инсталиран калкулатор за преизчисляване, с много големи цифри беше.Това пише в социалните мрежи създателят на фондация "Доброволци" Невена Иванова.
И разказва:
Попита ме в каква валута искам да ми върне – имала и в лева, и в евро за ресто.
Помоли да я извиня, ако се бави, защото се притеснявала да не сгреши и да не ѝ се карат после "чорбаджиите“. Изпълни ми сърчицето с умиление тази българска жена…
"Аз лично съм с два портфейла. В единия – с български левове, а другия вече пълня с ресто в евро. Ще се справим, хора! Обяснявайте на другите и си помагайте взаимно - по-разумно е от хленченето и хуленето в социалните мрежи!
Влизането ни в Еврозоната вече е факт, независимо от личните ни и различни убеждения по темата!", каза жената.
"Имам огромно уважение към възрастните работещи в тази Държава, независимо, че някои считат, че "бабче" е неуважително за изписване в една лична история от днес...", уточнява тя.
