Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени?!
Сред жертвите на измамата е Никита Димитрова, която заедно със свои приятели е изгубила пари по този начин. Тя разбира, че сред пострадалите има десетки.
Момичето разказва пред NOVA, че по банков път са изпратили капаро от 500 лева, а после са превели и другата сума – още 500 лв. След проведена кореспонденция получават съобщение, в което ги уведомяват, че резервацията отпада, а парите им ще бъдат използвани за дарителска кампания за болен човек.
Никита също така подчерта, че човекът, който е посочен в кампанията, не е получил парите. Хората, които стоят зад благотворителната инициатива, са потвърдили, че става дума за измама от страна на човека, който предлага резервацията.
В обявата също така e използвана снимка на реална къща, но нейният собственик не знае за това.
Димитрова обясни, че са подали сигнал до полицията, имат и извлечение и от банката, за да докажат, че са превели парите.
"Предполагаме, че доста хора са вкарани в тази схема", каза още тя.
