Българка: Работя в Англия, цените са по-ниски! Няма сравнение! Една тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
08:51
© bgonair
Почти всеки трети българин живее в риск от бедност. Според Евростат почти 38% от хората у нас рядко слагат месо или риба на трапезата си. България обаче заема второ място по тези показатели, на първо се нарежда Словакия – с 39,8%, а на трето е Унгария. За сравнение, през 2007 година, когато България се присъедини към ЕС, само 10% от българите са можели да си позволят адекватна храна.

На другия полюс обаче са страни като Кипър, Ирландия и Португалия, където делът на хората в риск от бедност е най-нисък.

Два до три пъти в седмицата Весела посещава определена месарница. Като човек, който пребивава в чужбина, впечатление ѝ правят цените у нас.

"Работя в Англия от доста години, трябва да ви кажа, че цените там са много по-ниски за стандарта на заплатите. Просто няма база за сравнение. Наистина е много по-евтино. Една тарелка с 4 свински пържоли беше около 5 паунда", сподели Весела пред BG on Air.

Всяка година потреблението спада, забелязват търговци.

"Възрастните хора доста повече се ограничават, определено при тях цената е фактор. По-младите хора купуват по-лесното, по-бързото, да го сложиш във фурната и да стане набързо", сподели продавач в месарски магазин.

Цената е водеща при хората с по-ниски доходи. Не така стоят нещата обаче при тези с по-голям бюджет.

"При хората с по-високи доходи, цената е изоставащ фактор. Тя отива на второ или трето място. По-важно става качество, производител, марка, доставка, условия на доставка, къде може да се намери", заяви икономистът Васил Караиванов.

"Когато живееш с бюджет, предполагам, че си правиш сметката какво трябва да си купиш. Хората искат нещо по-добро като качество, но по-евтиното не знаем какво е", каза още Весела.

Данните сочат още, че 66% от пълнолетните европейци, които не работят, живеят в риск от бедност и социално изключване. При пенсионерите в ЕС този дял е 18%, а при наетите – едва 10%.

Виж още:
Заради водния режим: Администрацията в Русе дари близо 25 тона минерална вода на Плевен
16:28 / 29.08.2025
Заради водния режим: Администрацията в Русе дари близо 25 тона минерална вода на Плевен
16:28 / 29.08.2025
Синоптик: Времето се разваля на тази дата!
10:47 / 28.08.2025
Синоптик: Времето се разваля на тази дата!
10:47 / 28.08.2025
Задържаха за 72 часа турски гражданин, държащ електронни цигари без бандерол в големи размери в Русе 
14:53 / 28.08.2025 
Задържаха за 72 часа турски гражданин, държащ електронни цигари без бандерол в големи размери в Русе 
14:53 / 28.08.2025
Румен Христов: Трябват 30-40 милиарда за справяне с водната криза. Сумата е огромна
10:15 / 29.08.2025
Румен Христов: Трябват 30-40 милиарда за справяне с водната криза. Сумата е огромна
10:15 / 29.08.2025
12-годишно момиче размаха брадва и нож срещу българска двойка в Шотландия
22:53 / 28.08.2025
12-годишно момиче размаха брадва и нож срещу българска двойка в Шотландия
22:53 / 28.08.2025
Кметът на Тутракан за оприличеното на черна пантера животно: Най-вероятно се е оттеглило по поречието на река Дунав
11:36 / 28.08.2025
Кметът на Тутракан за оприличеното на черна пантера животно: Най-вероятно се е оттеглило по поречието на река Дунав
11:36 / 28.08.2025
Президентът Радев с голяма новина от Германия, другата седмица в България идват няколко мощни компании
12:57 / 28.08.2025
Президентът Радев с голяма новина от Германия, другата седмица в България идват няколко мощни компании
12:57 / 28.08.2025
