Българка: След новата година забелязах голямо увеличение в цените на пилатес студио - изведнъж и без предупреждение
След новата година забелязах голямо увеличение на цените в пилатес студио. От 25лв единично посещение става изведнъж без предупреждение на 29,34лв. Съответно картите за 8 посещения от 160лв скача на 205лв, а за 12 - от 220лв на 303лв. Моля, направете проверка, пише засегнатата от промяната дама.
