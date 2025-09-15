Българката, отличена от ЕК: Идвам от семейство на медици. Беше голяма изненада, че следвах информатика

© Личен комплимент от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. С това може да се похвали българската докторантка от Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT Анна-Мария Халачева.



Още от малка Анна-Мария изпитва любов към точните науки. Тя е възпитаник на Немската гимназия в София, а висшето си образование завършва в Германия след получена стипендия.



Противно на очакванията обаче, тя не избира професията на своето семейство.



"Аз идвам от семейство на медици. И нашите, и баба ми, и дядо ми, абсолютно всички при нас много поколения назад се занимават с медицина или химия и биология. Така че беше голяма изненада, че аз в един момент казах, че всъщност няма да следвам медицина, а информатика", сподели докторантката.



По-късно получава предложение, което я връща в България. Така тя започва да работи в института INSAIT към Софийския университет.



"Правя изследвания в сферата на роботиката и 3D компютърното зрение, което казано на прост език е как, когато сложим някъде робот в 3D пространството, и му да даде някаква задача, той да може да ни асистира в тази задача", обясни Анна-Мария.



В годишната си реч Урсула фон дер Лайен посочи младата докторантка като пример за успешни европейци.



"Безкрайно съм благодарна за това признание, за тази възможност всъщност да съм в този документ", каза Анна-Мария пред Bulgaria ON AIR .