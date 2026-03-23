На 23 март Българската православна църква почита паметта на Света мъченица Лидия и нейното семейство.Св. Лидия била продавачка на багрени платове и слушала заедно с другите жени какво говори Св. Апостол Павел по време на мисията си в нейния град. Лидия приела Св. Апостол Павел да живее в дома й и тя и цялото й семейство приели християнската вяра.Празникът носи както духовно значение, така и редица забрани и традиции, съхранени в народния календар.Вярващите се обръщат към светеца за изцеление и укрепване на вярата, докато обичаите поставят ясни граници в ежедневието. Денят се възприема като време за смирение, молитва и скромно поведение.Великият пост продължава: на тези, които постят, този ден се разрешават топли ястия с масло.Според народните вярвания на този ден е необходимо да почистите старателно къщата, градината и зеленчуковата градина, както и да се изкъпете добре.