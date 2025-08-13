Българо-румънски екипи ще патрулират в Русе

© В пограничните райони на България – Русе, Силистра, Добрич и Видин – ще се извършва засилен контрол по пътищата от съвместни патрули на български и румънски полицаи, съобщиха от полицията в региона. Предвидено е това да продължи по график до 19 септември. Тази дейност е част от Плана на Министерството на вътрешните работи за гарантиране на вътрешната сигурност и обществения ред, чрез реализиране на компенсаторни мерки, в контекста на членството на страната в шенгенското пространство.



В Русенска област съвместните екипи ще бъдат разположени както в района на град Русе - основно в участъците около КГПП - Дунав мост, но така също и по главните пътища. Засиленият контрол е продиктуван от интензивния трафик на румънски автомобили, насочващи се към българските морски курорти или преминаващи транзитно към южните ни съседи, както и на пътуващите обратно към северната ни съседка.



Фокусът на проверките ще е върху водачите с рисково поведение, представляващо опасност за останалите участници в движението, неправилно изпреварване, шофиране след употреба на алкохол или под въздействието на наркотични вещества. Освен това ще се следи за използването на обезопасителни средства от шофьорите и пътниците в МПС, валидност на документите за управление и регистрация, наличието на задължителна застраховка "Гражданска отговорност“, техническото състояние на превозните средства и т.н.



В случай на установено нарушение, полицейското правоприлагане ще се осъществява от служителите на страната-домакин. Румънските полицаи ще съдействат при комуникацията с техни сънародници и при проверка на задължителните им документи.



Сходни действия ще се провеждат и на румънска територия – в района на град Гюргево.



Съвместната операция цели не само засилен контрол, но и превенция, като насърчава отговорното поведение на водачите от двете страни на границата.