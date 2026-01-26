Българска енергийна фирма инвестира 500 хил. евро в ново оборудване
"Целта не е просто да сменим старите машини с по-бързи, а да правим ремонти по-умно и с по-малко отпечатък върху природата“, коментира инж. Красимир Колев, ръководител на ЦЕРБ ВЕМ.
Акцент в инвестиционната програма е нова машина за спояване със сребърен припой. Тя работи само с дестилирана вода вместо с технически газ. Дестилираната вода се произвежда в лабораторията на ЦЕРБ. Машината няма вредни емисии и може да обслужва едновременно 15 работни места, което ускорява ремонтите.
Втората внедрена машина е за почистване на статори с лазерен лъч. Досега ръжда, боя и замърсявания са се отстранявали главно със сух пясък – метод, при който тонове пясък се изхвърлят след употреба. Новата технология елиминира този екологичен проблем.
Третата машина е с AI технология, която позволява обслужването ѝ от по-нискоквалифициран персонал. Инженерът извършва начална настройка, компютърът моделира формата, а работникът просто поставя заготовка и изважда готов продукт. Автоматизиранияг процес отнема броени минути.
По инвестиционната програма се очаква доставка на още три машини.
Първата ще замени четири стари и ще се нуждае от един оператор вместо от двама работници.
Втората е мобилен уред за специализирани електрически измервания, с който инженерите ще извършват прецизни тестове директно на обектите на клиентите, вместо да транспортират оборудване до ремонтната база в България.
Третата машина ще автоматизира процеси, които досега са се извършвали почти изцяло "на ръка“.
Централна енергоремонтна база е най-голямото българско предприятие и единственото на Балканите за диагностика, ремонт и модернизация на съоръжения в енергетиката. Основано е през 1948 г. Поддържа стратегически енергийни обекти в Югоизточна Европа.
