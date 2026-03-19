Най-ценната монета в България е монета от две стотинки от 1981 г. Това, което прави монетата изключително рядка е сгрешен надпис – вместо "1300 години България“, тази серия е изсечена с "Народна република България“. А цената ѝ, в зависимост от състоянието, може да е от 12 до 15 000 евро, пише БНТ.Шансът да имате такава монета вкъщи е почти нулев. Това потвърждава и Калоян Борисов, нумизмат и търговец:"Никога не е пускана в размяна. При изработването на монетата се слага стара матрица с текст "Народна република България“. Няколко екземпляра са такива и са доста редки. Считаме, че са до 20 бройки, но на мен са ми известни дори по-малко."Абсолютният рекордьор обаче е монетата 100 лева от 1894 година, наричана "шедьовърът“."Най-високата сделка е там – около 80–80 и няколко хиляди евро. В началото на миналата година имаше един търг на 20 лева от 1894 година, която също достигна такива суми – малко над 160 000 лева. Има и сделки, които не са търгове – до 100 000 евро. Вече над 100 000 евро само гоним сферата на теориите."В мистерия е обвита и сребърна двулевка с лика на Фердинанд от 1916 година.Иван Данов, нумизмат: "По данни от по-стари колекционери специално двулевката – те твърдят, че има не повече от 5–6 бройки останали."Един случай от 1916 година влиза в историята. При докарването с влак на напечатаните в Австро-Унгария тогава 100 златни лева един от сандъците е откраднат, преди да стигне до БНБ. Става дума за близо 7000 купюра.Професионалистите имат и един съвет към любителите – независимо какво им се предлага, да внимават и да се пазят от фалшификати, особено китайски.