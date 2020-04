© Българската песен на Евровизия “Tears Getting Sober" е големият победител в класацията на международната телевизия Out TV, в която зрители и професионално жури гласуваха за своите фаворити от Евровизия 2020. Тазгодишното издание на конкурса беше отменено заради пандемията от коронавирус, което накара много телевизии, радиа и печатни и дигитални издания по света да търсят алтернативни начини за определяне на най-популярните песни от несъстоялото се издание на Евровизия. Една от медиите, които проведоха най-представителни и мащабни допитвания е Out TV, която е базирана в Нидерландия, но има телевизионни канали и зрители в САЩ, Канада, Испания, Полша, Белгия, Швеция и Израел.



"Много съм радостна, че песента, с която трябваше да представя България на Евровизия 2020 “Tears Getting Sober" беше толкова високо оценена от международните зрители. Смятам, че най-важното за една песен е да намери своята аудитория. Всеки човек изживява различни неща и има различно отношение към музиката. Затова аз приех Евровизия не като състезание, а по-скоро като начин да се свържа с хора, които споделят същите емоции и преживявания“, споделя Виктория.



Българската изпълнителка ще зарадва феновете си със специален едночасов концерт на 11 април, в който ще вземат участие и български музиканти. Младата певица ще изпълни свои песни и световни хитове, а меломаните могат да го гледат на живо от 20 часа в официланата фейсбук с траница на Виктория.



БНТ 1 ще излъчи на живо на 16 май специалното шоуто “Eurovision – Europe Shine a Light" от 22 часа българско време. Телевизионната програма няма да има конкурсен формат и ще представи песните и артистите, които щяха да вземат участие в отменената Евровизия 2020. Българският представител на Евровизия Виктория също ще бъде част от шоуто. Тя ще запише видео послание за милионите фенове на конкурса в цял свят, а песента на България за Евровизия 2020 “Tears Getting Sober" ще прозвучи в ефира на националните телевизии и радиа в цяла Европа и Австралия.



Виктория ще бъде българският представител на 65-тото издание на Евровизия, което се очаква да се проведе през 2021 година.