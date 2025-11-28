Българската търговско-промишлена палата: Не е добре за стабилността на икономиката на България да навлезем в 2026 без приет бюджет
БТПП приема вчерашната среща, като знак за възстановяване на диалога, макар и в непълен състав на социалните партньори.
Българската търговско-промишлена палата счита, че днешната среща имаше за задача да направи списък с предложения на социалните партньори и политическите партии и мотивите за тях, а Министерството на финансите разполагайки с експерти-анализатори да направи оценка на въздействието им върху бюджета. След анализ на списъка той да се предостави на всички заинтересувани страни и бъде организирана последваща среща на която да се премине към определяне кои от предложенията да бъдат приети веднага и кои по-късно. Всичко това трябва да бъде направено, за да може да бъде приет бюджет на страната и осигури баланс в стремежа на работодателите да запазят конкурентоспособността си, а работещите доходите си. БТПП изпрати до властта предложения за оптимизация на Бюджет 2026, част от които са формулирани и присъстват в нейните Насоки за 2024-2028 г. още от миналата година. Направихме това, за да имат управляващите избор от мерки, с помощта на които да търсят решения по възникналите затруднения по приемането на бюджета.
Българската търговско-промишлена палата напомня, че не е добре за стабилността на икономиката на България в годината в която ни предстои ефективно да въвеждане на еврото като новата ни национална валута, да навлезем без приет бюджет. Призоваваме за проява на разумни компромиси от всички заинтересувани страни.

