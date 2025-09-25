Новини
Български антитерористи впечатлиха свои колеги с операция по залавяне на опасен престъпник по време на "Карпатски син щит 2025"
Автор: Цвети Христова 23:21 / 25.09.2025Коментари (0)62
© Facebook
Над 500 жандармеристи и военни от 16 държави, както и пет международни организации се включиха в най-голямото регионално учение по сигурност – "Карпатски син щит 2025“. То се проведе в окръг Дъмбовица, Румъния, съобщиха от Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма". Целта на мащабната инициатива е укрепване на международното партньорство и усъвършенстване на реакциите при реални кризисни ситуации.

Българският екип от Специализирани тактически действия към ГД "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ впечатли с професионализъм. Той демонстрира неутрализиране на особено опасен престъпник, барикадирал се в сграда – ключов сценарий в рамките на учението.

"Карпатски син щит“ се проведе в условията на динамична среда за сигурност, в която силите за обществен ред трябва да реагират адекватно на предизвикателства – от кибератаки до природни бедствия. Форумът се превърна в уникална платформа за обмен на опит, бърза реакция и междуинституционална координация.

Официалната българска делегация бе водена от директора на ГД "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ главен комисар Николай Николов. Заедно с него бяха още ръководителят на новосформираният сектор "Специализирана полицейска подготовка“ главен инспектор Виктор Омерски и Георги Георгиев от отдел Международно сътрудничество.

Тя осъществи визита в гр. Очиури по покана на генералния инспектор на Румънската жандармерия, генерал-майор Алин Мастан. В рамките на форума бяха реализирани срещи, освен с ръководителите на румънската, но и на молдовската жандармерия, както и с представители на силите за сигурност на Словакия. По време на разговорите се очертаха нови възможности за сътрудничество и обмяна на добри практики.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
