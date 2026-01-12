Европа e в плен на сложна плетеница от ненужни, остарели регулации, припокриващи се изисквания и неефективни административни процеси, които непропорционално натоварват бизнеса, особено малките и средните предприятия (МСП). Без спешни реформи Европа рискува да изостане още повече от по-гъвкавите и благоприятни за бизнеса глобални икономики. Изводът е на икономистите от ИПИ, цитирани от, създаден от коалиция от либерални мозъчни тръстове, бизнес съюзи, компании и представители на академичните среди, ангажирани с преформатирането на рамките за управление за 21-ви век. Въз основа на докладите Драги-Лета от 2024 г., ние се съсредоточаваме върху измерими, осезаеми стъпки за намаляване на бюрокрацията както на национално, така и на европейско ниво, като същевременно насърчаваме конкурентоспособността и динамичните пазарни системи., където правителствата действат като двигатели, а не като пречки за успеха на бизнеса. Предлагаме интелигентно регулиране, ръководено от принципите на субсидиарност, администрация, ориентирана към цифровите технологии, и силен фокус върху намаляването на ненужните тежести, свързани със спазването на изискванията, особено за МСП. Прозрачността, отчетността и преосмислянето на мерките преди изтичане на валидността им ще обвържат всички реформи с измерими резултати, гарантирайки, че напредъкът може да бъде проследен и ако е необходимо да бъдат направени корекции., който се доверява на потребителите и предприемачите да правят информиран избор и да внедряват иновации свободно, като същевременно запазва основните гаранции за потребителите, безопасността и околната среда. Този подход дава приоритет на гъвкавостта, позволявайки на новите идеи и бизнеса да се развиват, без да бъдат задушавани от прекомерни предпазни мерки.. ЕС може да насърчи по-конкурентна и иновативна икономическа среда като се вслушва в реалната обратна връзка от заинтересованите страни на място и минимизира прекомерния регулаторен обхват.В крайна сметка, тази промяна –– ще разгърне предприемачеството, ще засили общественото доверие и ще направи Европа по-привлекателно място за инвестиции и растеж.Очевидно е, че дНастоящият манифест призовава за по-радикален подход на дълбока дерегулация. За да превърнем тази визия в реалност, ние определяме четири приоритетаЕвропа се нуждае от обвързващ, измерим ангажимент за намаляване на ненужното регулиране – не като идеологическа цел, а като практическа стратегия за конкурентоспособност. Това означава активно преразглеждане, консолидиране или премахване на остарели правила и предотвратяване на ненужни нови.Нашата измерима цел: Нетно намаление на общия брой законодателни актове с 1% годишно.За да се автоматизира намаляването на бюрокрацията, универсалната клауза за изтичане на срока на действието от 5 години следва да бъде част от всяка нова директива и част от всяко преразглеждане на по-стара директива. Подновяването след този период следва да изисква прозрачен анализ на разходите и ползите, доказващ поне +30% нетна полза.Нашата измерима цел: Въвеждане на универсална клауза за изтичане на срока на действието.Дерегулацията, също и на национално ниво, трябва да стане част от политиката на ЕС. Необходимо е да се избере набор от показатели измежду съществуващите (DESI, eGovernment Benchmark, OECD STRI и др.) или новоразработени табла с показатели. Целите и етапите следва да бъдат определени и обвързани със структурните и инвестиционните фондове на ЕС по начин, подобен на Механизма за възстановяване и устойчивост.Нашата измерима цел: Въвеждане на обвързващ набор от показатели за дерегулация за държавите членки.Всяко ново предложено законодателство следва да бъде придружено от оценка на неговите последици върху свободния пазар. Необходими са усилия за либерализиране на професионалните разпоредби, пазара на труда и сектора на услугите. Необходима е по-голяма хармонизация в подхода на ЕС към издаването на разрешителни в цялата индустриална и инфраструктурна екосистема. Освен това ЕС следва да установи универсални стандарти за достъпност за националните публични институции, за да улесни транснационалните взаимодействия с бизнеса, инвеститорите и служителите.Нашата измерима цел: Въвеждане на универсални стандарти за достъпност за избрани национални публични институции.Този манифест е спешен призив за действие към ЕС да се възползва от възможността да трансформира бюрокрацията си от бариера в двигател на растежа.. Изискваме решителна, измерима промяна, за да възстановим конкурентоспособността, да дадем възможност за растеж и да осигурим бъдещия просперитет на Европа. Този манифест е планът – и ангажиментът – за тази трансформация.