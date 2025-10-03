ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Български инспектори извършват проверки в Гърция
В рамките на два дни бяха проверени три обекта, осъществяващи беритба на грозде, опаковане и експедиция и три строителни обекта. Инспекторите по труда извършиха проверка за работещи без наличен документ за приложимо социално осигуряване - формуляр А1. При проверките българските инспектори по труда оказаха съдействие за установените да полагат труд български работници.
Гръцките инспектори по труда показаха на колегите си как обобщават на място в реално време чрез мобилно устройство констатациите от проверките. Това може да се случи само ако не са констатирани нарушения по отношение на социалните осигуровки на работещите. Представена бе и системата "ERGANI“, в която всеки работодател е длъжен предварително да декларира всички наети лица, в т.ч. трудовия договор, вид и продължителност на заетостта, както и установеното работно време. Липсата на такава предварителна декларация приравнява работника на работещ без трудов договор, което води до налагане на санкция. Инспекцията по труда получава постоянен достъп до актуалната информация за работниците и за спазването на установеното работно време, което осигурява ефективен контрол върху недекларирания труд, проследяване и регистриране на реалното работно време и извънредния труд.
При извършените проверки бяха установени 25 работещи без налична социална осигуровка, между които имаше и български гражданин. Санкцията за работодателя за неосигурен работник е в размер на 10 500 евро, тя може да се редуцира, ако работодателят внесе социалните осигуровки и регистрира трудов договор с лицето.
По време на заключителната среща бяха обсъдени впечатленията от съвместните проверки и се очертаха перспективи за бъдещо сътрудничество. В знак на признателност и за подчертаване на значението на двустранния обмен от гръцка страна бяха връчени на българските инспектори по труда персонализирани статуетки, в знак на благодарност и уважение към доброто сътрудничество между двете институции.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Камион катастрофира на пътя Плевен - Русе, движението е силно затруднено
12:40 / 02.10.2025
12 дни след сватбата тя се развежда
15:05 / 01.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: