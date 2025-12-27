Български ловци откриха изоставена кола, за която се смяташе, че е на изчезнал гръцки командир на пожарна
Източници от пожарната, цитирани от ERT, съобщават обаче, че намерената кола е била там дълго време, така че не изглежда да принадлежи на изчезналия командир.
Според полицията Константинос Гинис е напуснал дома си заедно с автомобила си във вторник, като е оставил важни лични вещи, включително мобилния си телефон и портфейла си.
Издадена е "Сребърна тревога" за мобилизиране на обществена помощ.
Екипи за гражданска защита от община Синтики, полиция, пожарникари и доброволчески групи претърсват труден терен в северна Гърция. В търсенето на Гинис са включени и дронове, които сканират трудния релеф за следи от него или от превозно му средство.
Властите призоваха всеки, който има информация, да се свърже незабавно с полицията.
