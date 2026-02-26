Български лозя заболяха от страшна болест – лозарите и винопроизводителите са пред сериозно изпитание
До нас достигна информация, че болестта е засегнала значителни лозови масиви в Централна Северна България - над 1700 дка, установени с полеви PCR тест. Болестта е нелечима и изисква изкореняване на лозята.
Европейското и българското лозарство и винена индустрия в частност са поставени пред едно от най-сериозните изпитания от десетилетия насам. В условията на затоплящ се климат рискът от бързо разпространение и икономически загуби допълнително нараства.
В тази ситуация ключова роля има държавата. Ресорното министерство следва да предприеме навременни стъпки за подкрепа на земеделските производители за компенсиране на разходи за изкореняване и други мерки срещу вредителите, като определи допустимите препарати и подходи за контрол на разпространителя. Още по-належащи са мерките за мониторинг и спиране разпространението на заболяването.
Необходим е научно обоснован, интегриран и координиран подход за предотвратяване на катастрофа в сектора на лозарството, както и за дългосрочно устойчиво управление на заболяването.
Зелено движение призовава Министерството на земеделието да ангажира инструменти на европейската селскостопанска политика за борба с последиците и превенция на разпространението на вредителите. Ведомството следва да проучи експресно и използва добрия опит на европейски страни със значим лозарски и винен сектор като Франция и Италия, които вече са въвели най-нови технологии като дронове и ИИ за ранно откриване на Flavescence Dorée, предприели са строги мерки за мониторинг и контрол и ги прилагат безкомпромисно. Техният опит в борбата с тази опасна болест може да бъде особено ценен.
Лозарството и винопроизводството са традиционни сектори на българската агроикономика, които, осигурявайки стотици работни места и високи експортни приходи, са нареждали страната ни в първата десетка на винопроизводителите в света. Въпреки намаляването площта на лозовите насаждения с преструктуриране на собствеността в селското стопанство в края на 20-то столетие, този отрасъл продължава да е структуроопределящ и високо експортабилен.
Бъдещето на българското лозарство и винарство зависи от бързите и адекватни действия на Министерството на земеделието!
