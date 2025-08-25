ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Български пощи" спират да приемат пратки от САЩ
Причината е в планираните промени от Администрацията на САЩ, свързани с митническото обслужване на влизащи в страната пратки.
При промяна в ситуацията информация ще бъде публикувана на сайта на дружеството.
