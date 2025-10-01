Български предприятия ще получат безвъзмездна финансова помощ от държавата

© 63 български фирми ще получат безвъзмездна финансова помощ след приключване на оценката на качеството на проектните предложения по процедура DEP-1.001 "Подкрепа за подобряване на киберсигурността в малките и средни предприятия в Република България".



С наличния финансов ресурс се предлагат за финансиране 63 проектни предложения с общ размер на БФП 3 882 551,44 лева. Финансирането е 100% безвъзмездно и не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите, съобщи Министреството на електронното управление.



Процедурата се реализира от МЕУ в качеството му на Национален координационен център (NCC-BG) и се финансира със средства от програма "Цифрова Европа" 2021-2027 г. и от бюджета на министерството.



Основната цел на инициативата е да подпомогне микро, малки и средни предприятия в България при внедряването на съвременни решения за защита от киберзаплахи. Очакваният ефект е повишаване на устойчивостта на бизнеса в дигиталната среда, намаляване на риска от киберинциденти и подобряване на конкурентоспособността на българските компании.