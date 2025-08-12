ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Български работници в немска фабрика за дюнери: Тежък труд, ниско заплащане и студени халета
От няколко седмици служителите периодично прекратяват работа и организират "предупредителни стачки“. Те настояват за увеличение на заплатите с 375 евро месечно и подписване на колективен трудов договор. Според синдиката заплащането е непрозрачно, а за една и съща позиция има значителни разлики в доходите. Повечето работници са имигранти от Турция, Румъния и България, които трудят при тежки условия и ниски температури, за да подготвят суровото месо.
На 6 август част от служителите отново протестираха пред входа на фабриката с лозунги и барабани, настоявайки за по-добри условия на труд. Засега ръководството не е направило никакви отстъпки. Компанията, базирана в град Мур близо до Щутгарт, работи вече над 30 години и снабдява хиляди заведения в цяла Германия. Ресторантьорите се притесняват, че продължителна стачка може да доведе до недостиг на дюнер-кебап и нов скок в цените.
Дюнерът в Германия вече значително е поскъпнал – ако преди 20 години цената е била около 2,50 евро, сега най-малко 7 евро. Халил Думан, 68-годишен турски имигрант и собственик на дюнерджийница в Берлин, споделя, че по-високите разходи затрудняват бизнеса му, а ново увеличение на цената би отблъснало клиенти. "Всичко става по-скъпо, а печалбите – по-малки“, казва той.
Дюнерът е неизменна част от немската улична култура. Въведен от турски имигранти през 70-те години, той бързо печели популярност сред милиони. Според историята, първият дюнер в Берлин е приготвен от Махмут Айгун през 1971 г. Днес това е толкова обичана храна, че много туристи я смятат за типично немска, без да знаят за нейните турски корени.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
09:18 / 10.08.2025
Почина Димитър Христов
10:36 / 11.08.2025
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
12:15 / 11.08.2025
Транспортният министър към Ryanair: Дължите отговори, а не оправдания!
15:57 / 10.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: