Български студенти разработват проекти в престижни университети в САЩ
©
Сред учените, участвали в програмата, е д-р Сотир Червенков, който се занимава с изследвания в областта на физиката. По време на престоя си в Университета на Калифорния, Сан Диего, разработките му бяха свързани със свръхкъсите лазерни импулси и имат пряко приложение в съвременната наука и технологии. Пламен Галинов, носител на стипендията Fulbright Bulgarian Leaders, получи магистърска степен в областта на компютърните науки в Унивеситета Корнел, като придобитите знания и международни контакти допринасят за развитието на технологичния сектор в България.
В съответствие с правилата на програмата, всички български стипендианти се завръщат в България след края на обучението си, което гарантира, че придобитите знания и международен опит се прилагат за изграждане на академичния потенциал на страната.
Всички български граждани, които се интересуват от възможности за обучение, преподаване и научни изследвания в САЩ или съвместна работа с американски учени и експерти, могат да намерят актуална информация за отворените конкурси и стипендии на сайта fulbright.bg.
Още от категорията
/
Потенциалът за развитие на икономическите отношения обсъдиха министър Петър Дилов и посланикът на Индонезия у нас
15:50
Румен Радев: Случаят "Петрохан" е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си
15:22
НСИ: Българите ще се въздържат от ремонти на дома и купуване на нова кола през следващите 12 месеца
13:09
Фискалният съвет: Допълнителното пенсионно осигуряване може да допринесе за по-висока финансова сигурност на бъдещите пенсионери
11:50
Бивш енергиен министър: По-студеното време не може да обясни ръст от 40, 50, дори 100 процента в сметките за ток за януари
08:57
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.