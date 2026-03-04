Български туристи в Оман: Туроператорът удължава престоя за своя сметка. От нас не са изисквани плащания
Междувременно българското правителство обяви, че има готовност за евакуация на наши сънардници, като се очаква още днес организиран полет от Оман да излети с около 300 души на борда. Предвидени са и варианти през Абу Даби и Дубай. Българите на място обаче все още чакат конкретна информация.
"Живеем сравнително добре. Тук е спокойно. Настанени сме в хотел. Но от друга страна се притесняваме поради неизвестността кога ще се приберем обратно“, разказа пред NOVA Мариян Кирилов.
Семейството е част от организирана група туристи. "Ние сме тук на организирана от туроператор почивка. Фирмата има представител тук заедно с нас, който обаче е в друг хотел. Поддържаме постоянна връзка с него“, обяснява Кирилов.
Най-голямото притеснение на групата е противоречивата информация. "Основното ни притеснение е, че получаваме разнопосочна информация от него и от медиите в България“, казва той.
В хотела, в който са настанени, има деветима българи, а цялата група в Салала е от около 75 души. "Всеки ден презаверяват престоя ни с още по един ден и казват: "Очакваме информация“, разказва Мариян.
Летището в района работи частично. "Има вътрешни полети и по няколко международни през последните два дни. Туристи от други държави, като Полша и Чехия, си заминаха от нашия хотел. Тоест, летището оперира, но това, което постоянно получаваме като информация, е, че няма коридор“, обяснява той.
По думите му от една страна се съобщава, че ще бъде изпратен самолет от България, а от друга - че вече има самолет на място, който не може да излети.
От началото на кризата групата живее в постоянна готовност. "От първи сме в готовност - със събрани куфари и чакаме някаква информация“, казва Кирилов.
Въпреки напрежението, условията за живот са нормални. "Имаме подслон, храна, условията са нормални. Под напрежение, но без проблеми“, споделя Мариян. Туроператорът удължава престоя за своя сметка. "От нас не са изисквани плащания“, уточнява той.
Дните минават в очакване: "Сутрин закусваме, след това очакваме информация какво ще се случи. Към 12 часа трябва да презаверим картите си за стаите и след това може спокойно да се разхождаме из комплекса. Ходим и на плажа“, допълва българинът.
