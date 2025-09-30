ЗАРЕЖДАНЕ...
|Български военнослужещи от Сухопътните войски на международно учение в Румъния
Учението, което се провежда в Карпатите, ще продължи до 10 октомври. В него участват военнослужещи от осем нации – Белгия, България, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Чехия и Турция, съобщиха от Министерството на отбраната.
Военнослужещите от 101-ви алпийски полк са интегрирани в състава на румънската рота. Това подчертава високата степен на оперативна съвместимост и сътрудничество между въоръжените сили на двете държави. Днес, 30 септември, в рамките на учението, бе отработено водене на бойни действия в градски условия.
