Български военнослужещи от Сухопътните войски на международно учение в Румъния

© Министерство на отбраната Военнослужещи от 101-ви алпийски полк от Сухопътните войски участват в международното учение "Sarmis 25" в Румъния. Началото на подготовката бе дадено с откриваща церемония в град Брашов на 29 септември.



Учението, което се провежда в Карпатите, ще продължи до 10 октомври. В него участват военнослужещи от осем нации – Белгия, България, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Чехия и Турция, съобщиха от Министерството на отбраната.



Военнослужещите от 101-ви алпийски полк са интегрирани в състава на румънската рота. Това подчертава високата степен на оперативна съвместимост и сътрудничество между въоръжените сили на двете държави. Днес, 30 септември, в рамките на учението, бе отработено водене на бойни действия в градски условия.